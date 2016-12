Directeur Artistique/Chef de projet

L’agence Dare-Dare, conseil en design graphique, spécialisé dans le domaine de la santé, cherche un Directeur Artistique/Chef de projet, créatif, polyvalent et ayant le sens des responsabilités et de la communication. Vous intégrerez et superviserez une équipe de 5 personnes menée par un Directeur de Création.



Votre Mission :

• Recueillir les besoins exprimés par le Directeur de Création et/ou le client ;

• Garantir la bonne compréhension des objectifs de communication et des enjeux du projet.

• Concevoir et réaliser des supports publicitaires, d’édition …

• Participer activement à l’élaboration des concepts créatifs, du brief à la finalisation du projet.

• Mettre en place, briefer et coordonner l’équipe projet et établir le planning de production et le piloter tout au long du projet



Votre Expérience :

Minimum 5 ans d’expérience réussie en agence et issue d’une formation supérieure en école d’arts graphiques.

Votre Profil :

Réactif ; Dynamique ; Rigoureux ayant le sens de l’observation et de l’esthétique ; Vous êtes expert en Brand Design (identité corporative / packaging / communication graphique) et pensez être un référent en termes de design. Créatif dans l'âme, passionné par votre métier, vous disposez d'une très bonne culture graphique et publicitaire. Vous êtes curieux, une large ouverture d'esprit, et une grande capacité d'adaptation et un bon sens de l’équipe.

Vos Compétences :

Parfaite maîtrise d’Illustrator, Photoshop, InDesign et une bonne connaissance des contraintes techniques de fabrication, des nouvelles technologies et du relationnel.



Envoyer : CV, Lettre de motivation et Book uniquement par mail à : contact@dare-dare.fr

Type de contrat CDI Rémunération Selon le profil Date de début Septembre 2016