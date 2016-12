Directeur Artistique Editorial (H/F)

Maison Moderne, première entreprise média indépendante à Luxembourg, a remporté ces dernières années plus de 25 récompenses internationales pour son travail en design éditorial.

Notre société, en pleine expansion, renforce ses équipes et est à la recherche d'un directeur artistique spécialisé en design éditorial.

Prêt à relever le défi?

Vos missions

En qualité de directeur artistique, vous mènerez des projets de design éditorial, de leur conception à leur exécution. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction du studio et les membres de l'équipe, dans un environnement créatif et hyper rythmé.

Votre profil

Créatif dans l’âme, disposant d'une expérience significative et concluante dans un poste similaire, vous savez canaliser des idées de design éditorial dans des solutions solides, convaincantes et innovantes

Curieux d'esprit, doué d'observation et d'intuition, vous sentez bien votre époque et savez en saisir les évolutions et les tendances

Votre sens de l'esthétique, de la typographie et du design ne fait pas défaut, par ailleurs, chez vous, la polyvalence technique et un réel don artistique se conjuguent

Votre connaissance du processus de production sera un avantage

Vous êtes capable de faire face à l’imprévu et aux contraintes de manière autonome

Vous maîtrisez le français et l’anglais.

Nous vous proposons

- Un environnement dynamique, une équipe impliquée et une ambiance de travail positive

- Une entreprise spécialisée dans la création et la diffusion de contenus print, digital et live de qualité

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein

Pour postuler

Le challenge vous intéresse ? Transmettez-nous votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) :

https://maisonmoderne.recruiterbox.com/jobs/fk0h5ny

Chaque candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité

Type de contrat CDI Rémunération A convenir selon le profil Date de début Date de début à convenir