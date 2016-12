Graphiste maquettiste

Partager

Les Editions Larousse recherchent un Graphiste Maquettiste en CDI (H /F)

Filiale du groupe Hachette Livre, Larousse édite plus de 700 nouveautés par an auprès d’un large public afin d’instruire, cultiver et divertir dans les genres éditoriaux les plus variés : Jeunesse, Pratique, Encyclopédies et Dictionnaires.

Larousse est également un éditeur digital incontournable à travers des sites internet, des applications mobiles et des ebook illustrés.

Rattaché(e) au Directeur Artistique du Département Pratique, (cuisine, santé, jardin, bien-être) vous serez en charge de plusieurs titres de différentes collections. Vos principales missions, en concertation avec les éditeurs, seront les suivantes :

1- Conception des couvertures et des mises en pages, en relation avec les équipes éditoriales.

2- Vous assurez la coordination et le suivi de production des ouvrages

3- Réalisation de gabarit pour les équipes externes en tenant compte des spécificités des ouvrages (coédition, bichromie, etc…),

4- Suivi et respect des délais de fabrication en relation avec le service Fabrication, Contrôle de la qualité des ouvrages.

5- Réalisation des documents promotionnels en amont de la publication (dossiers pour les foires, matériel pour les représentants) ou en aval (publicités, dépliants).

Profil :

De formation supérieure en Communication Visuelle, vous avez une expérience de 2/3 ans dans l’édition, de préférence dans le domaine des livres pratiques illustrés.

Vous maîtrisez les techniques de prépresse ainsi que les logiciels In Design, Photoshop et Illustrator.

Créativité, sens de l’organisation, réactivité, rigueur et aisance relationnelle sont des qualités indispensables pour ce poste.

Localisation du poste : Paris 6ème

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) sous la référence « Maquettiste 2016 ».

Merci de joindre un book de vos travaux ou de nous transmettre un lien.

Lien pour répondre à l’offre : https://lagardere.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=fr_FR&job=4393

Type de contrat CDI Rémunération En fonction du profil Date de début Dès que possible