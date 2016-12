Graphiste Print / Digital

L’Académie des technologies, Etablissement public administratif rattaché au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a pour mission d'émettre des propositions et des recommandations auprès des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques pour une meilleure exploitation des technologies au service de l'homme.

Pour renforcer son pôle de communication, l’Académie des technologies recherche un(e) graphiste print / digital chargé(e) de la réalisation et du suivi des différents projets de communication, et contribuant à la mise à jour de son site web.



Intégré(e) au pôle de communication, sous l’autorité de la responsable du pôle, vous travaillerez sur des concepts graphiques plurimedia (apport annuel print et flipbook, annuaire interactif, …).



Détail des missions

- Création/ maquette / exécution technique des supports de communication de l’Académie

- Secrétariat de rédaction

- Recherche iconographique et gestion de la photothèque

- Fabrication : préparation gravure et PDF HD des documents (retouches photo, correction des chromies, photomontages)

- Etablissement du planning de production avec l’imprimeur

- Digital: contribution à la mise à jour du site web ; création d’infographies, bannières, annuaires interactifs, flipbooks.



Dans le cadre d’une petite équipe, vous devrez être polyvalent et faire preuve d’adaptation. Vous serez amené(e) notamment à :

Administration : assister la responsable de communication dans ses activités quotidiennes : rédactions de notes et comptes rendus de réunions ; création de présentations personnalisées (powerpoint) pour les académiciens membres du bureau ; recherche de fournisseurs et gestion des commandes

Evénementiel : participer à l’organisation des colloques et événements ainsi qu’à leur promotion. Réaliser des reportages photographiques.



Votre profil

Bac+2/3 min. : de formation école de graphisme ou équivalent.

3 ans minimum d’expérience en tant que graphiste print / digital au sein d’une agence ou chez l’annonceur.

- Pratique experte d’Adobe Creative Suite (Indesign, Photoshop, Illustrator). Vous êtes force de proposition créa, avec une sensibilité aux tendances actuelles

- Maîtrise de l’ensemble du processus de production de la chaîne graphique et infographique

- Connaissance approfondie des règles de la typographie

- Connaissance irréprochable de la langue française (vocabulaire, syntaxe, orthographe)

- Connaissance de la législation sur le droit d’auteur, le droit à l’image et à la copie

- Utilisation de logiciels d’administration de site web CMS

- Maîtrise des outils bureautiques (word, powerpoint, excell…)

- Maîtrise des techniques et outils de diffusion (fichiers, plateformes de diffusion) appréciée



- Créativité

- Rigueur et capacité d’organisation

- Réactivité

- Polyvalence

CDD 1 an (renouvelable – CDI au bout de 6 ans d’activité dans le poste)

Type de contrat CDD Rémunération Rémunération annuelle brute : 25 à 30 K€ (grille indiciaire de la fonction publique) Date de début Prise de fonction : immédiate