Senior Desktop Publisher (H/F)

Partager

Passionné par le design éditorial, vous connaissez nos magazines et souhaitez intégrer un environnement créatif et très rythmé ? Rejoignez-nous.

Maison Moderne recrute un Senior Desktop Publisher (H/F) qui sera en charge de la mise en page et de la coordination graphique de nos supports éditoriaux print.

Vos missions

- Vous prendrez en charge l’élaboration et la mise en forme graphique de nos supports print

- Vous concevrez des visuels dans le respect des règles graphiques et des instructions fournies et effectuerez les retouches visuelles (ou graphiques) nécessaires

- Vous serez garant de la préparation visuelle dans le respect de la ligne graphique établie, des délais et de la qualité attendue

- Vous analyserez et comprendrez la demande client (interne ou externe) pour la traduire graphiquement et prendrez en charge la coordination d’un ou plusieurs supports print

- Vous vérifierez la cohérence et la conformité des demandes client par rapport au résultat attendu et au délai

- Vous contrôlerez les pages après intégration dans nos logiciels, puis validerez les Bons à tirer permettant l’envoi en impression

- Vous participerez à la réalisation de photographies (planification, prises de vues…) et aux retouches nécessaires

- Vous serez force de proposition quant aux améliorations techniques, actions correctives et organisationnelles à mettre en place

- Soucieux de la qualité, vous devrez respecter et faire respecter les procédures du studio

Votre profil

- Titulaire d’une formation de niveau Bac + 2 (minimum) en infographie, en arts graphiques ou dans un domaine équivalent

- Vous avez une expérience concluante de 4 ans minimum dans un poste similaire

- Vous maîtrisez l'outil informatique (environnement Mac OS.X), les logiciels graphiques et le Pack Adobe CS et CC. La maîtrise de Word, PowerPoint et Excel est fortement recommandée

- Une spécialisation audiovisuelle serait un plus (photographie, vidéo, prise de vue, montage, encodage…) et la connaissance de Lightroom un réel avantage

- Vous avez de très bonnes connaissances de l'imprimerie et de la chaîne graphique

- Vous avez le goût du détail et du travail bien fait

- Un bon sens de l'esthétique, du graphisme, de la typographie et du design

- Organisé, rigoureux, vous êtes méthodique et réactif

- Autonome vous êtes capable de vous intégrer à une équipe

- Maîtrise du français et de l’anglais, l’allemand et/ou le luxembourgeois sont des atouts



Nous vous proposons

- Une entreprise d’excellente réputation et fortement ancrée dans le tissu économique du Luxembourg et de la Grande Région

- Un environnement dynamique, une équipe impliquée et une ambiance de travail positive



Pour postuler

Le challenge vous intéresse ? Transmettez-nous votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) via http://www.maisonmoderne.com/fr/recrutement/senior-desktop-publisher-%28hf%29

Chaque candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité

Rémunération A convenir selon le profil Date de début Date de début à convenir