Web Designer

Sous la responsabilité du directeur artistique, le/la Web Designer participera à la création des supports de communication et des campagnes marketing, il peut s’agir de mise en page d’un site Internet, d’une newsletter, d’interfaces d’applications mobiles ou d’une campagne de publicité.



Son objectif est de faire passer un message clair et efficace, à travers les textes et les images qu’il met en scène.



Il/elle aura pour mission principale de :



• Créer les identités visuelles de sites web ou d’applications originales et soignées

• Rencontrer les métiers et analyser leur demande

• Participer à la réflexion sur l'ergonomie des sites

• Rechercher les informations nécessaires à la création (icônes, visuels, etc.)

• Réaliser des travaux dits « préparatoires » (pré-maquettes, mockups, etc.)

• Reformuler le contenu textuel apporté par les métiers

• Concevoir et réaliser des identités visuelles, des logos, des chartes graphiques

• Présenter les créations aux métiers et argumenter les choix créatifs



Qualités et connaissances :



• Travail en équipe, bon relationnel

• Organisation et rigueur

• Autonomie

• Patience et souplesse

• Créativité et sensibilité artistique

• Capacité à se renouveler

• Curiosité, ouverture d'esprit, force de proposition

• Connaissance des tendances actuelles du web

• Expériences réussies en agence, en freelance ou chez l’annonceur d’au moins 4 ans

• Photoshop, Illustrator, InDesign CS6 ou CS Cloud

• Maîtrise de l'orthographe

• Connaissance générale d'Internet (sites, blogs, applications mobiles, réseaux sociaux, etc.)



Merci de fournir un portfolio pdf ou une adresse de site avec les réalisations.

Type de contrat CDI Rémunération A définir Date de début Septembre 2016